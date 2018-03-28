سجل الاقتصاد الاميركي، أكبر اقتصاد في العالم، نموا اسرع من المتوقع في نهاية 2017، حيث اظهرت البيانات زيادة في انفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال، بحسب ما افادت الحكومة الاربعاء.

وحقق الناتج الاجمالي المحلي نموا بنسبة 2.9% في الربع الاخير، أي بأعلى 0.4 نقطة من التقديرات السابقة. بحسب وزارة الاقتصاد، وتجاوز هذا النمو توقعات المحللين.

وهذه النتائج للفترة من تشرين الاول/اكتوبر الى كانون الاول/ديسمبر، لم تأخذ في الاعتبار الخفض الضريبي الكبير في كانون الأول/ديسمبر بمقدار 1.5 تريليون دولار، والذي يرى اقتصاديون انه سيعزز النمو على المدى القصير.

الا ان البيانات اظهرت ان نسبة النمو للعام بكامله لم تتغير عند 2.3%، وهي اعلى من نسبة النمو في 2016 والتي بلغت 1.5%، الا انها لا تزال اقل من هدف ترامب بالوصول الى نسبة 2.9% التي تحققت عام 2015.

وخلال الربع الاخير من 2017 سجل انفاق المستهلكين اكبر زيادة فصلية منذ اكثر من 11 عاما بعد ان سجل نموا بنسبة 7.8%.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية