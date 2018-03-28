أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا اليوم الأربعاء، مقتل قائد بارز في تنظيم “القاعدة في المغرب الإسلامي”، في الغارات التي شنتها المقاتلات الأميركية يوم السبت الماضي، على مقربة من مدينة أوباري جنوب ليبيا.

وقال قائد القوات الأميركية في أفريقيا (افريكوم) في تصريح صحافي، “وبالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبي، شنت القوات الأميركية غارة جوية دقيقة بالقرب من أوباري في ليبيا ، يوم 24 آذار/مارس، مما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم القاعدة، من بينهما موسى أبو داود، أحد كبار قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك