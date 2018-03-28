غادر 13 دبلوماسيا روسيا اعلنتهم سلطات كييف اشخاصا غير مرغوب فيهم في اطار عملية منسقة غربية انضمت اليها اوكرانيا، الاراضي الاوكرانية، بحسب ما اعلنت السفارة الروسية الاربعاء.

وقال دنيس غولينكو المتحدث باسم السفارة “ان موظفي السفارة الروسية الذين تلقوا اوامر بمغادرة اوكرانيا، باتوا خارج الاراضي الاوكرانية”.

واعلنت سلطات كييف الاثنين طرد 13 دبلوماسيا روسيا اعتبرتهم “عناصر في الاجهزة الروسية الخاصة” وطلبت ان يغادروا اراضيها في غضون 48 ساعة.

وقامت 26 دولة بينها 18 من اعضاء الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة علاوة على دول مثل كندا واستراليا والنروج واوكرانيا، بطرد اكثر من 120 دبلوماسيا روسيا على خلفية اتهام بريطاني لروسيا في عملية تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق وابنته في انكلترا في 4 آذار/مارس 2018.

واتخذ الحلف الاطلسي اجراء مماثلا في سابقة لم تسجل حتى زمن الحرب الباردة. واكدت روسيا باستمرار براءتها من التهم.

والعلاقات الدبلوماسية بين روسيا واوكرانيا عمليا مجمدة حيث ليس هناك سفيران للبلدين في عاصمتيهما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية