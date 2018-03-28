كذبت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم تحالف العدوان بشأن استخدام مطار صنعاء الدولي لأغراض عسكرية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد مصدر في الهيئة أن ما جاء في تصريح ناطق تحالف العدوان، محض افتراء وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن هذا التصريح يتنافى مع الواقع ولا يمكن حدوثه خصوصا وأن التوقيت الذي ذكره ناطق العدوان يتزامن مع وجود شخصيات أممية رفيعة المستوى وكذا موظفين تابعين لمنظمات دولية في مطار صنعاء.

ولفت المصدر أن هذه الادعاءات الغرض منها الاستمرار في إغلاق مطار صنعاء لاسيما وأن هناك أصوات دولية تطالب بفتح المطار أمام الرحلات المدنية. وناشدت الهيئة العامة للطيران المدني مجددا الأمم المتحدة الضغط على دول العدوان لفتح مطار صنعاء الدولي لاستقبال الرحلات المدنية والإنسانية.

المصدر: العدوان على اليمن