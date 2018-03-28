اجتمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجتمع مساء الثلاثاء مع مجموعة من الحاخامات الصهاينة في نيويورك، في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الاميركية.

وقالت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي إنه “شارك في الاجتماع ممثلين عن كل من اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة ومؤتمر رؤساء أكبر المنظمات الاسرائيلية الأميركية وغيرهما”.

وأكدت وسائل اعلام العدو ان “الاجتماع بين ابن سلمان والحاخامات ركز على ملفات إيران وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسياسة المملكة اتجاه معاداة السامية”، على حد قولها.

المصدر: قناة نبأ الفضائية