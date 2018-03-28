أعلن جيش العدو الإسرائيلي الأربعاء أنه سيفرض إغلاقاً شاملا على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من يوم الخميس 29-3-2018.

وأشار مصادر فلسطينية إلى أنه “سيبدأ الاغلاق منتصف الليلة الواقعة بين الخميس والجمعة”، وتابعت ان “الاغلاق يأتي في ظل ما يسمى عيد الفصح العبري”.

وذكرت المصادر ان انه “من المنتظر أن يعاد فتح المعابر وانتهاء الاغلاق يوم السبت الموافق 7-4-2018، في منتصف الليلة الواقعة بين السبت والأحد، وذلك مرتبط بالتقديرات الأمنية الاسرائيلية”.

وبحسب بيان لجيش العدو الإسرائيلي فإنه “خلال فترة الاغلاق، سيُتاح مرور الحالات الإنسانية، الحالات الطبية والحالات الطارئة فقط، وكل ذلك منوط بموافقة منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم