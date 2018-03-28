أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد اليوم الأربعاء الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يمكنها من القيام بواجبها الإنساني وتوسيع نشاطها وبرامجها المختلفة.

تأكيد الرئيس الصماد جاء خلال لقائه بالعاصمة صنعاء بـ رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجديد في اليمن فرانسو مورايون.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس البعثة السابق الكسندر فيت الذي انتهت فترة عمله لدى اليمن، مناقشة مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وجهودها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يكابدها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار منذ ثلاث سنوات.

وأعرب الرئيس الصماد عن تقديره لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة الماضية ودعمها للقطاع الصحي بشكل خاص والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية بصورة عامة والتي تسبب بها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.

وأكد أن جهود رئيس البعثة السابق الكسندر فيت ستظل محل تقدير القيادة السياسية والشعب اليمني ، لافتا إلى أن بعثة الصليب الأحمر وغيرها من البعثات وممثلو المنظمات الدولية والإنسانية يحظون باهتمام الدولة والحكومة.

وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة تعزيز جوانب التنسيق بين الجهات المعنية وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يعزز من أداء مهامها الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

فيما استعرض رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانسو مورايون، طبيعة عمل البعثة ومهامها الإنسانية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمن جراء استمرار الحرب.

وأكد الحرص على تعزيز التعاون مع الأجهزة المعنية لتعزيز العمل الإنساني وخاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي.

من جانبه عبر الكسندر فيت عن تقديره للتعاون الايجابي من قبل الحكومة والجهات المعنية والتسهيلات التي قدمت له خلال فترة عمله في اليمن، متمنيا للشعب اليمني تجاوز الأزمة الراهنة.

حضر اللقاء منسق الحركة في بعثة الصليب الأحمر بصنعاء عامر ملحم ومساعد رئيس البعثة هلال سلطان.