وقعت الشاعرة فاطمة رضا شميساني ديوانها الشعري بعنوان “عمر الذهب” برعاية الاستاذ اكرم ابو شقرا رئيس المنطقة التربوية ممثلا بالاستاذ محمد مهدي وبحضور رئيس البلدية الاستاذ احمد ناصر وبعض اعضاء المجلس البلدي ومختاري البلدة الحاج سمير قاسم والاستاذ رفيق زهور ورئيس ملتقى الثقافي اللبناني الشيخ فضل مخدر وحشد من المهتمين بالشأن الثقافي ومتذوقي الشعر .

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني الذي عزفه الطفل هادي خليل عاصي تلاه نشيد ( يحمر يا تاج الغار- كلمات الشاعرة فاطمة رضا ) فكلمة ادبية وقصيدة للشاعر خليل عاصي ثم كلمة رئيس البلدية الاستاذ احمد ناصر الذي رحب بالحضور وشدد على ضرورة العمل على ترسيخ العمل الثقافي وبناء الانسان بالتوازي مع بناء الحجر .

بعدها كانت كلمة لراعي الاحتفال الذي تمنى للشاعرة دوام الصحة وغزارة الانتاج الادبي بعد تقاعدها الوظيفي ثم كانت قراءات شعرية لصاحبة الكتاب .

قام بالتعريف المحامي الدكتور ربيع بركات .

وفي النهاية قدمت الشاعرة الكتاب للحضور ثم حفل كوكتيل .

المصدر: انترنت