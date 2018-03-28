عرضت المفوضية الاوروبية الاربعاء خطة عمل لتحسين تحركات الجنود والتجهيزات العسكرية في الاراضي الاوروبية، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأشارت الوكالة الى ان “الاجراءات المقترحة تهدف الى إزالة مختلف العقبات البيروقراطية والتشريعية التي تزيد من تعقيد التحركات العسكرية خصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل متفجرات او مواد خطرة والى تعديل البنى التحتية في الطرقات والسكك الحديد لتصبح مؤاتية لنقل عتاد ثقيل مثل الدبابات”.

واعتبرت المصادر ان “الهدف الذي يدعمه حلف شمال الاطلسي هو انشاء فضاء شنغن عسكري في مقارنة مع فضاء شنغن لحرية التنقل والذي ألغيت داخله (الا في بعض الحالات) اجراءات التدقيق في المسافرين عند الحدود”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية