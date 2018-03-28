تعقد وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة مساء الأربعاء مؤتمرا صحفيا حول حادث تفجير موكب رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن “المؤتمر سيكون الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الاربعاء في فندق الكمودور”.

وكان جهاز الأمن الداخلي نشر مقطع فيديو قصير تحت عنوان “ترقبوا” على صفحته بـ”فيسبوك” بعد ظهر الأربعاء، يتضمن مشاهد لم تنشر من قبل متعلقة بحادث تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والاشتباك الذي حصل مع المتهم الرئيس بتنفيذ الهجوم والذي أدى إلى مقتله ومقتل أحد مساعديه واستشهاد ضابطين من جهاز الأمن الداخلي.

ويتضمن الفيديو توثيق كاميرات المراقبة للمتهم الرئيس أنس عبد المالك أبو خوصة الذي قتل في اشتباك معه منتصف الأسبوع الماضي بعيد التفجير وتوجهه إلى بيته في منطقة التوام شمال قطاع غزة وذلك بواسطة دراجة نارية برفقة شخص آخر.

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري، وقع انفجار لدى مرور الموكب الذي يقلّ رئيس الوزراء والوفد المرافق له، عقب وصولهم لقطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم