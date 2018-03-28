قال “نادي الأسير الفلسطيني” الأربعاء إن الاسير في سجون العدو الاسرائيلي عمر الكسواني يستمر في إضرابه عن الطعام الذي أعلن عنه منذ ثمانية أيام وهو قد توقف عن شرب الماء منذ امس الثلاثاء.

وذكر النادي ان “الكسواني أخبر محاميه أن توقفه عن شرب الماء جاء احتجاجا على ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها في معتقل المسكوبية والمتمثلة بالتحقيق معه لساعات طويلة ومتتالية بالإضافة إلى حرمانه من النوم”.

وأضاف النادي ان “محكمة الاحتلال مددت اعتقال الكسواني للمرة الثالثة على التوالي وذلك لمدة 6 أيام بذريعة استكمال التحقيق معه”، واشار الى أن “أمر المنع من لقاء المحامي لا يزال قائما بحقه وذلك حتى تاريخ الأول من نيسان/ابريل المقبل”.

يُذكر أن المعتقل الكسواني هو رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، اختطف على يد قوات الصهيونية من داخل حرم الجامعة في تاريخ السابع من آذار/مارس الجاري.

المصدر: فلسطين اليوم