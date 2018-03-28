شن الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات هجومية طالت مواقع مؤيدي ومرتزقة العدوان في عدد من المحافظات، موقعين في صفوفهم قتلى وجرحى.

في الجوف نفذ مجاهدو الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع موالي العدوان في صفر الحنايا بالمتون ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم باتجاه جبل حمالة بكرش محافظة لحج.

وفي محافظة تعز كبدت عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع موالي العدوان في هيجة العبد بالتربة، كبدتهم خسائر في الأرواح.

المصدر: المسيرة