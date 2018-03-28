اعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان روسيا تبقى منفتحة ازاء عقد قمة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب تطرق اليها الرئيسان خلال اتصال هاتفي الاسبوع الماضي.

وقال بيسكوف في حديث له الاربعاء “ذلك رهن بالجانب الاميركي لكن الجانب الروسي يبقى منفتحا ازاء قمة بين روسيا والولايات المتحدة”، وتابع انه “لا يعلم ما ذا كان الجانب الاميركي مستعدا لتنفيذ ما قاله ترامب”.

وقد أمر ترامب الاثنين بطرد 60 روسيا على خلفية مقتل عميل استخبارات روسي سابق في بريطانيا، وقررت اكثر من 20 دولة و17 دولة من الاتحاد الاوروبي طرد ما يصل الى 117 دبلوماسيا روسيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية