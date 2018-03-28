أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء أن الزعيم الصيني شي جين بينغ، أبلغ نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن استعداده لتعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى أنه عرض عليه بعض المبادئ لتطوير العلاقات الثنائية وهي: إقامة اتصالات على مستوى رفيع واستخدام القنوات الموثوق بها والتنمية السلمية وتعزيز الاتصالات الثنائية. ونقل بيان الخارجية الصينية ما قاله الزعيم الصيني للزعيم الكوري الشمالي خلال لقائهما في بكين “إننا على استعداد تماما بالتعاون مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للالتزام بالتطلعات المشتركة دون نسيان الهدف الأصلي والمضي قدما جنبا إلى جنب لتطوير العلاقات طويلة الأجل القوية والمستقرة بين بكين وبيونغ يانغ. وهذا سيعود بالنفع المتبادل على شعبي الدولتين بالإضافة إلى أنه سيساهم في التنمية الإقليمية.” وأضاف شي جين بينغ، بحسب البيان، أن “البند الأول في مجال تطوير العلاقات بين الدولتين – ضرورة الحفاظ علي الدور الرائد للاتصالات والتبادلات على المستوى الرفيع، حيث إنها كانت دائما تلعب الدور المشجع الأهم في تاريخ العلاقات بين الدولتين.”

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية