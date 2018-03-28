أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان سيول اعادت اليوم الى الصين جثامين عشرين جنديا قتلوا خلال الحرب الكورية في مؤشر الى تحسن العلاقات بين العدوين السابقين في الحرب الباردة.

وسلمت رفات هؤلاء الجنود الى حراس شرف صينيين في توابيت لفت بالعلم الصيني في مطار اينشيون غرب سيول. وتم نقلهم بعد ذلك بطائرة شحن تابعة لسلاح الجو الصيني.

وبذلك يرتفع الى 589 عدد جثامين الجنود الصينيين التي اعيدت بموجب اتفاق ابرم عام 2013.

وتأتي هذه العملية قبل مهرجان تشينمينغ الصيني العيد التقليدي لتكريم الموتى الذي يتوجه خلاله الصينيون لزيارة قبورهم.

المصدر: وكالات