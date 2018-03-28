تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث هبط برنت مجددا لما دون 70 دولارا للبرميل ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عن 65 دولارا تحت وطأة تقرير يظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية فاجأ متعاملين كثيرين.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 52 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة إلى 64.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام برنت 69.66 دولار منخفضة 45 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وعزا المتعاملون التراجع إلى تقرير معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء الذي تضمن مفاجأة ارتفاع مخزونات الخام 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 23 مارس آذار إلى 430.6 مليون برميل.

المصدر: رويترز