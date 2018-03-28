طقس ربيعي مستقر ودافىء يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب تدريجيّاً اعتباراً من بعد ظهر اليوم حيث يقترب منخفض جويّ متمركز حاليا فوق السواحل الليبية.



الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة ، تنشط الرياح وتشتد ليلاً فتقارب ال ٧٠ كلم/س يرتفع معها موج البحر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء. تكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة موحلة اعتباراً من بعد الظهر وتشتد ليل الاربعاء/ الخميس.

الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب على المرتفعات، كما تشتد سرعة الرياح (٨٠ كلم/س) يرتفع معها موج البحر الى ال ٢.٥م . تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد كما تتساقط ثلوج متفرقة اعتباراً من ارتفاع ٢٢٠٠ متر ليل الخميس/الجمعة.

الجمعة: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد في الفترة الصباحية ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجياً بعد الظهر ويتحسن الطقس مساءً.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية