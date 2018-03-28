كشف مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش أن بلاده محتاجة لزيادة قدراتها الاستخباراتية العسكرية والتقنية لتأمين حدودها البحرية. وذكرت عدد من الصحف السودانية الأربعاء، ومن ضمنها صحيفة “الرأي العام”، التابعة للحزب الحاكم، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات بالسودان صلاح قوش، موضحاً أن” زيادة التهديدات وتنوع أساليبها، تتطلب من السودان، تطوير قدراته في مجال الاستخبارات البحرية واستخدام التقنية في عمليات الرصد والمتابعة الممرات المائية الإقليمية”.

وكان مدير الأمن والمخابرات السوداني، شهد الثلاثاء، حفل تخريج دورة البحر العامة رقم (14)، التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السودانية. وشمل الحفل استعراض بحري وعمليات الإنزال الجوي وعروض لليخوت الحربية والاشتباك البحري على شواطئ نهر النيل. والجدير بالذكر أنه أثناء زيارة الرئيس السوداني عمر البشير، إلى روسيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء قاعدة عسكرية روسية على حدود السودان في البحر الأحمر، موضحا، أن السودان يتعرض لتهديدات خارجية ويرغب بمساعدة روسيا لتأمين حدود السودان في البحر الأحمر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية