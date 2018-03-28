دعا مرشح حزب الله في جبيل وكسروان الشيخ حسين زعيتر “الى أوسع مشاركة اليوم في حفل اعلان لائحة التضامن الوطني التي يرأسها الوزير السابق جان لوي قرداحي”.

وقال خلال كلمة له في اللقاء العام الموحد الذي نظمه الحزب وحركة أمل لفعاليات وأهالي بلدة أفقا:”ان حزب الله انضم الى لائحة التضامن الوطني التي شكلتها شخصيات وطنية”، مشيرا “الى حجم التشويه والتضليل الإعلامي الذي يمارس ضد حزب الله في هذه الأيام، خصوصا في جبيل وكسروان”.

وحيا كل أعضاء لائحة التضامن الوطني، واصفا إياهم، كما عبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، “بالفدائيين وبأن حزب الله لن ينسى من وقف الى جانبه في جبيل وكسروان”.

وأكد “أن بيئة المقاومة ليست طارئة على قرى وبلدات المنطقة”، مشددا “على أهمية التواصل والتعاون لما فيه مصلحة أهل جبيل وكسروان”.

ثم تحدث، مسؤول إقليم جبل لبنان والشمال في حركة أمل محمد داغر ودعا أبناء جبيل وكسروان، باسم قيادتي حزب الله وحركة أمل، “الى العمل على إيصال مرشح الثنائي الوطني إلى البرلمان ليكون ممثلا لهم وحاملا لهمومهم وتطلعاتهم الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية