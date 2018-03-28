اكدت رئيسة حزب العمال البرازيلي غليزي هوفمان ان القافلة الانتخابية للرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا اصيبت امس باطلاق نار، لكن برلمانيا عضوا في الحزب اكد ان الحادثة لم تسفر عن اصابات.

وقالت هوفمان :”ان مطلقي النار كانوا يريدون اصابة اشخاص داخل الحافلات وحدثت محاولة قتل ونحن نحاول تحديد ما اذا كانت محاولة لاصابة الرئيس لولا”.

ووقع الهجوم في جنوب البلاد حيث يختتم لولا حملته للانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الاول بين مدينتي كويداس دو ايغواسو ولارانجيراس دو سول في ولاية بارانا.

واعلنت هوفمان “لوكالة فرانس برس” ان “رصاصتين اصابتا واحدة من الحافلات الثلاث في القافلة واصابت رصاصة حافلة ثالثة كانت تضم مدعوين”.

المصدر: الوكالة الفرنسية