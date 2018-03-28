ذكر موقع مفزاك الاخباري العبري بأن الشبان الفلسطينيين الثلاثة الذين تسللوا من رفح الى كيان العدو وصولا للقاعدة العسكرية “تساليم”، تعرضوا لتعذيب شديد خلال التحقيق معهم من قبل ضباط الشاباك، واعترفوا بانهم تسللوا لتنفيذ عملية يتم خلالها قتل جنود “اسرائيليين”.

وعلى ضوء اعترافاتهم قال ضابط كبير في القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال: ” كان من الممكن ان نجد انفسنا في حرب مع قطاع غزة لو نفذ الشبان الثلاثة غايتهم، فقد انتهى الامر وقت اعتقالهم دون ان يحدث شيء”.

و لفت الى أن قيادة الجيش ستدرس الحدث وتستخلص منه العبر.

وعلى ضوء نجاح عملية التسلل اليوم اكدت قيادة جيش الاحتلال على تعليماتها المشددة للواء الجيش الجنوبي المسؤول عن “حماية الحدود” مع قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم