كيم جون أون: نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية ممكن في حال استجابت واشنطن وسول لجهودنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2018 - 07:09
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مندوب سوريا في مجلس الامن بشار الجعفري: نحن كدولة نرفض أي وجود إرهابي أو عدواني على أراضينا أيّاً كان شكله
بشار الجعفري: القوات الامريكية هي التي تعرقل إرسال مساعدات الى مخيّم الركبان على الحدود السورية - الأردنية
بشار الجعفري: ما شهدناه في مجلس الامن من تحركات يثبت أنّ هدف الدول الداعمة للإرهاب ليس رفع المعاناة عن السوريين
مندوب روسيا في مجلس الامن الدولي: بعض دول الغرب تضيع الوقت ببيانات بلاغية تضلل الواقع وتدعم المجموعات المسلحة
فاسيلي نيبنزيا: المانحون لا يأبهون بالمناطق التي تحررها الحكومة السوريّة وهذا يناقض مبدأ حيادية المساعدات الإنسانيّة
فاسيلي نيبنزيا: الحكومة السوريّة بدأت فعليّاً بعملية إعادة الإعمار
وزارة الدفاع الروسيّة: 122 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية لدمشق منذ بدء الهدنة الانسانية
خروج 65 حافلة تقل 4183 شخصا بينهم 1001 مسلح من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما تمهيدا لنقلهم الى إدلب
300 شخص من الغوطة الشرقية رفضوا الخروج الى ادلب وسلّموا أنفسهم للجيش السوري لتسوية أوضاعهم
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: قرار نحو 20 دولة بطرد دبلوماسيين روس هو نتيجة ضغوط هائلة وابتزاز من واشنطن
لافروف: موسكو سترد على وقاحة الغرب على خلفية طرد دبلوماسييها
حلف شمال الاطلسي: تمّ طرد سبعة دبلوماسيين روس ورفض اعتماد ثلاثة آخرين في اطار الاجراءات ردا على تسميم العميل الروسي
إدارة موقع فايسبوك تحجب الصفحة الرسمية للماكينة الانتخابية لحزب الله "نحمي ونبني"
إدارة الماكينة الإنتخابيّة لحزب الله تؤكد مضيها في عملها لإيصال "صوت الحق" إلى المواطنين في كل لبنان
مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة عند الساعة الثالثة من عصر الأربعاء في السراي الحكومي
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: انهينا دراسة موازنة 2018 والدولة ذاهبة بجدية في موضوع مكافحة الهدر
اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي يستعد لاعتقال الفلسطينيين الذين يمكن أن يتجاوزوا السياج بإطار مسيرة العودة عند حدود غزّة
المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن: نرحب بمشروع بناء الدولة الذي أطلقه الرئيس الصماد تحت شعار يد تحمي ويد تبني
المكتب السياسي لأنصار الله: بناء الدولة هو السلاح الأكثر فعالية وقوّة في مواجهة العدوان
مصادر يمنية: قنص 5 من الموالين للعدوان السعودي الأميركي شمال معسكر خالد بمديرية موزع في تعز
وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تتصدّى لمحاولة تقدم للعدوان السعودي الامريكي باتجاه الكرباء وجبل السبيت في لحج
البحرين: المحكمة الكبرى الجنائية تحكم بالسجن على 9 مواطنين بينهم قاصر بذريعة إلقائهم زجاجات حارقة على دورية أمنية
كيم جون أون: نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية ممكن في حال استجابت واشنطن وسول لجهودنا
منذ 3 mins
28 March، 2018
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