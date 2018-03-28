اتهم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الثلاثاء، تركيا بتبني “دبلوماسية السفن الحربية” بعرقلتها لشركة “إيني” الإيطالية للطاقة حتى لا تصل إلى منطقة “بلوك 3” للتنقيب عن الغاز.

واعتبر أناستاسيادس، خلال كلمة في منتدى للنفط والغاز في نيقوسيا، أن الهدف الحقيقي لتركيا هو السيطرة على طرق إمدادات الطاقة في المنطقة.

وأضاف الرئيس القبرصي أن سلوك تركيا يهدف إلى تحقيق هدف أنقرة البعيد الأمد بأن تصبح مركزا حصريا لإمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي، والسيطرة على إمدادات الغاز الطبيعي من شرق المتوسط حتى أوروبا.

ورأى أن كلام تركيا عن حماية حقوق القبارصة الأتراك لا أساس له.

وتابع “لقد قلنا مرارا وعلنا أن الموارد الطبيعية لجمهورية قبرص هي ملك لكل القبارصة سواء كانوا قبارصة يونانيين أو أتراكا”.

من جهة أخرى أشاد نيكوس أناستاسيادس، بالإدانة “غير المسبوقة” من جانب الاتحاد الأوروبي لتركيا، إثر منعها السلطات القبرصية من التنقيب عن النفط والغاز في مياه المتوسط.

وجاء بيان قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، بعد أن أوقفت سفن حربية تركية سفينة حفر إيطالية قبالة سواحل قبرص ومنعتها لأسابيع من التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الحصرية للجزيرة المتوسطية.

وأفاد الرئيس القبرصي بأنه ولأول مرة يتم توجيه إدانة قوية غير مسبوقة لمواصلة تركيا نشاطها غير القانوني في شرق المتوسط الذي يضم بالتأكيد المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية