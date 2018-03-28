أعلنت وزارة مالية الاحتلال، الثلاثاء، أن الكيان الإسرائيلي عجل بإجراءات تصاريح البناء حتى يتم افتتاح مقر مؤقت للسفارة الأمريكية بالقدس في أيار/مايو كما هو مقرر.

وقال مسؤول أمريكي، إنها ستقام في موقع يضم حاليا القسم القنصلي الأمريكي بالقدس، وقد يستغرق بناؤه سنوات.

وصرح وزير المالية الصهيوني موشي كحلون في بيان أنه سيمكن بلدية الاحتلال في القدس من تجاوز التصاريح المطلوبة لبناء جدار ومنفذ خروج عند الموقع المؤقت للسفارة.

وأضاف كحلون في بيانه “لن ندع بيروقراطية لا داعي لها تعطل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عاصمة إسرائيل”، مضيفا أن”هذه خطوة دبلوماسية استراتيجية لإسرائيل وهيئات التخطيط الخاضعة لي ستبذل كل ما في وسعها للوفاء بالجدول الزمني المطلوب”.

بدوره كان رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، قد أعرب عن قلقه إزاء الموعد المقترح، حيث قال في التاسع من آذار/مارس “آمل أن يتم الالتزام بالجدول الزمني (للأمريكيين)”.

ووضح مسؤول من السفارة الأمريكية في تل أبيب أن السفارة المؤقتة في حي “أرنونا” بالقدس المحتلة “ستضم في بادئ الأمر مكاتب للسفير ولطاقم عمل صغير”، بقوله إنه “بحلول نهاية العام المقبل، نعتزم فتح ملحق جديد بالسفارة في مجمع أرنونا يوفر مساحة كافية مؤقتة للسفير وطاقمه”. وتابع المسؤول أن البحث عن موقع لبناء مقر دائم بدأ بالفعل.

المصدر: وكالة رويترز