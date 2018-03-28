أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، عن رفضه حظر السلفية في بلاده وقال خلال نقاش دار في البرلمان الثلاثاء “لا يمكن حظر فكرة”. وأضاف فيليب أنه في المقابل يمكن معاقبة سلوك إذا خالف قوانين وقواعد.

وتشهد فرنسا جدلا حول السياسة المتعلقة بالأمن وذلك بعد هجوم يوم الجمعة في جنوب فرنسا أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم منفذ الهجوم، حيث اتهم المحافظون واليمينيون الشعبويون الرئيس إيمانويل ماكرون بالتراخي في مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن يلقي ماكرون كلمة، الأربعاء، خلال حفل تأبين الشرطي الفرنسي الذي سلم نفسه طواعية لمنفذ الهجوم مقابل إفراجه عن واحد من الرهائن الذين كان يحتجزهم.

وكانت فرنسا، التي هزتها موجة هجمات منذ أعوام وأدت إلى مقتل أكثر من 240 شخصا، قد شددت قوانين الإرهاب في الخريف الماضي.

المصدر: وكالات