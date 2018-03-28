أعلن المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا أن استهداف المسلحين لدمشق بمدافع هاون، الثلاثاء، خلف حوالي 30 شهيدا وعشرات الجرحى.

وقال رئيس المركز، الجنرال يفغيني يفتوشينكو، إن المسلحين المتمركزين في منطقة مخيم اليرموك نفذوا ست عمليات قصف استهدفت أحياء سكنية في دمشق، وتم إطلاق 13 قذيفة هاون عليها، مما أسفر عن استشهاد 27 مدنيا وإصابة 58 آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية جراء القصف.

وفي تطرقه إلى الوضع في غوطة دمشق الشرقية، أورد رئيس مركز المصالحة (ومقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية) أن قرابة 121730 شخصا تم إخراجهم من هذه المنطقة منذ بدء سريان المهل الإنسانية هناك.

كما أفاد الجنرال يفتوشينكو بأن خروج عناصر جماعة “فيلق الرحمن” وأفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية عبر ممر عربين الإنساني يستمر لليوم الرابع على التوالي تحت إشراف المركز الروسي. وأوضح أن 6749 منهم غادروا المنطقة عبر الممر المذكور خلال يوم أمس الاثنين.

وبحسب رئيس المركز، فمنذ بداية العملية الإنسانية وحتى مساء الاثنين، تم إخراج 13190 من المسلحين وأفراد عوائلهم من بلدات عربين وجوبر وعين ترما وزملكا، مضيفا أن “جميعهم نُقلوا إلى بلدة قلعة المضيق الواقعة في منطقة “إدلب” لخفض التوتر.

المصدر: وكالات