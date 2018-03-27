مددت سلطات العدو الإسرائيلي الثلاثاء اعتقال الطفل المقدسي الجريح أسد الدين أبو الهوى(14 عاما)، من سكان حي الطور في جبل الزيتون المُطل على القدس القديمة إلى يوم الخميس المقبل.

واشارت مصادر فلسطينية الى ان “محكمة اسرائيلية سمحت لذوي الطفل أبو الهوى بزيارته والبقاء عنده في المستشفى حيث يتلقى العلاج جراء إصابته بحروق شديدة في جسمه خاصة في منطقة الظهر واليد بعد تقديم محاميه خلدون نجم استئنافا للقاضي”.

يُذكر أن قوات العدو الاسرائيلي اعتقلت الطفل أبو الهوى قبل عدة أيام من داخل مستشفى المقاصد في القدس المحتلة، أثناء تلقيه العلاج.

المصدر: فلسطين اليوم