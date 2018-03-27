قال منسق الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إن “مسيرة العودة أسلوب نضالي مستدام ومتراكم وليست فعاليةً موسمية أو حدثا ليوم واحد فقط وستستمر حتى تحقيق العودة الفعلية للاجئين الفلسطينيين”.

وأوضح البطش في حديث له الثلاثاء أن “المسيرة ستكون مسيرة وطنية متجاوزة للاختلافات السياسية يلتقي فيها الفلسطينيون بمختلف مكوناتهم على القضية الجامعة المتمثلة في عودة اللاجئين وهي مسيرة شعبية وطنية تتصدرها العائلات”.

وأشار البطش الى أن “عدم إنجاز حق العودة مبرر لمواصلة المسيرة مهما بلغ مداها الزمني ولا علاقة لها بأي صفقات أو عروض سياسية من أي جهة كانت”.

ولفت البطش إلى أن “المسيرة تستند إلى القرارات الدولية وأبرزها الفقرة 11 من قرار الأمم المتحدة رقم 194 والذي يدعو صراحةً إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين في أقرب وقت إلى قراهم وبلداتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم