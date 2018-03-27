بحث الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخطوات المشتركة للتصدي للممارسات التجارية الصينية التي تعتبر “غير قانونية” ولمكافحة سرقة الملكية الفكرية.

وجاء في بيان للبيت الابيض “بحث الرئيس ترامب والمستشارة امكانية توحيد قواهما للتصدي للممارسات الاقتصادية غير القانونية للصين ولسرقة الملكية الفكرية”.

وياتي هذا الاعلان في وقت يجري الاتحاد الاوروبي مباحثات مع الولايات المتحدة للحصول على اعفاء دائم من الرسوم الاميركية على واردات الصلب (25 بالمئة) والالمنيوم (10 بالمئة).

وكان وزير الاقتصاد الالماني بيتر التايمر زار واشنطن الاسبوع الماضي للدفاع عن موقف الاتحاد الاوروبي الذي حصل على اعفاء موقت حتى الاول من ايار/مايو.

وفي مباحثات هاتفية منفصلة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحث ترامب ايضا الثلاثاء المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اضافة الى “المراحل المقبلة في مواجهة الممارسات غير الشرعية للصين”، بحسب بيان آخر للبيت الابيض.

وشددت ادارة ترامب في الاسابيع الاخيرة بوضوح سياستها التجارية مع بروكسل وبكين من خلال فرض رسوم على ورادات الصلب والالمنيوم مع تهديد الصين بشكل خاص بفرض رسوم اضافية تبلغ قيمتها السنوية 60 مليار دولار من الواردات.

وتسعى ادارة ترامب من ذلك الى مواجهة العجز التجاري الاميركي مع باقي العالم، معتبرة ان السلع المستوردة كثيرا ما تكون مدعومة بشكل غير قانوني، وفي حالة الصين طالب ترامب العملاق الاسيوي بتقليص فائضه التجاري مع واشنطن بمئة مليار دولار.

وتعاني الولايات المتحدة عجزا تجاريا هائلا مع بكين بلغ في 2017 ما قيمته 375.2 مليار دولار. لكن اجراءات ترامب ادت الى تهديد الصين والاوروبيين باجراءات انتقامية.

وحددت بروكسل عشرة منتجات اميركية شهيرة يمكن ان تفرض عليها عقوبات، اما بكين فقد حددت منتجات اميركية بقيمة ثلاثة مليارات دولار يمكن ان تستهدف.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية