أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، نقلا عن “مصادر مطلعة”، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة واستغرق ساعة و45 دقيقة، وعقد “بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام”.

ولم تتطرق المصادر التركية إلى ما بحثه الجانبان في المحادثات، بينما اكتفت وكالة “قنا” القطرية للأنباء بالقول إن اللقاء تناول “بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك”.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار الأشهر الأخيرة يجري في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران/يونيو من العام 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأعرب الرئيس التركي مرارا عن دعمه لقطر بعد هذه التطورات، الأمر الذي تلاه نشر الجيش التركي لمئات من مقاتليه في القاعدة التركية قرب العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالات