توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك من أجل الترويج للحصول على مقعد لألمانيا في مجلس الأمن الدولي.

وسيلتقي ماس، الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفراء المنظمة لعدة دول.

وترشح ألمانيا نفسها كل 8 أعوام للحصول على هذا المقعد، وكانت قد نجحت في ذلك آخر مرة في عام 2011 – 2012.

يشار إلى أن انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن سيجري في الثامن من يونيو القادم.

وإلى جانب ألمانيا، تسعى بلجيكا والكيان الإسرائيلي للحصول على كلا المقعدين المخصصين لمجموعة الدول الغربية في مجلس الأمن.

المصدر: وكالات