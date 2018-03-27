نفذ مئات من سائقي سيارات الاجرة في مدينة بروكسل ومحيطها الثلاثاء حركة احتجاج بتعمدهم ابطاء حركة السير، وذلك رفضا لمشروع للحكومة الاقليمية اعتبر انه يصب في صالح خدمات سيارات الاجرة الخاصة على غرار “اوبر”.

وشاركت 650 سيارة اجرة في حركة الاحتجاج التي ادت الى ابطاء شديد لحركة السير على اهم محاور الطرق، بحسب بيان لشرطة العاصمة البلجيكية.

ونصحت السلطات السكان باستخدام النقل العام للتوجه الى بروكسل بدلا من سياراتهم، كما نصحت الشركة التي تدير مطار زافنتيم المسافرين بالقدوم في القطار.

ويندد السائقون الذين تحركوا تلبية لدعوة من الاتحاد البلجيكي لسيارات الاجرة، بمشروع يهدف الى منح تراخيص سيارات الاجرة مباشرة الى السائقين بدلا من شركات تملك سيارات.

وراى سام بوشال الامين العام للاتحاد ان هذا النظام المعروف بـ “الترخيص الوحيد” يشكل “وسيلة مقنعة للقضاء على نظام الاجراء” في القطاع.

وبحسب الاتحاد فان نحو 70 بالمئة من سائقي سيارات الاجرة في بروكسل هم اجراء عند شركات.

واضاف بوشال لاذاعة ار تي بي اف ان التراخيص او اللوحات التي تتيح لهم العمل.

تملكها اساسا “800 شركة صغيرة بمعدل ثلاثة تراخيص لكل منها. واستثمرت هذه الشركات مبالغ كبيرة” مشيرا الى ان “البنى الكبرى (في القطاع) تعد على الاصابع”.

في المقابل تدافع “اوبر بلجيكا” عن منح التراخيص الى سائقين بهدف “تحسين التنقل في بروكسل” التي تعتبر من اكثر مدن اوروبا ازدحاما.

وياخذ اتحاد القطاع على وزير التنقل الاقليمي الاشتراكي الفلامنكي باسكال سميث انحيازه “الايديولوجي” لمشروع اوبر والسعي الى اصلاح القطاع “باي ثمن” وبدون مشاورات.

وقال بوشال “ان السيد سميث لم يعد محاورا، لقد كلف من الحكومة التفاوض على خطة جديدة لقطاع التاكسي وهو ما نطالب به. لكنه منذ اربع سنوات فضل المواجهة مع القطاع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية