لن تُثبت الولايات المتحدة و بريطانيا و معهما 21 دولة إنصاعت لأوامر حملة طرد الدبلوماسيين تورط روسيا في قضية محاولة إغتيال عميل الإستخبارات البريطانية الروسي سكريبال و إبنته. إغتيال عميل منتهية صلاحيته لم يكن محط إهتمام أجهزة الإستخبارات الروسية في الوقت الذي تضع تلك الأجهزة فعلياً عشرات بل مئات عملاء الغرب المهددين للأمن القومي الروسي و الفاعلين داخل و خارج روسيا تحت مجهر المتابعة و المراقبة المتواصلة، فالعملية لا تعدو كونها ذريعة للتغطية على مخططات هيمنة قديمة مستحدثة تزداد سخونة عن أي حرب باردة سبقت.

و تفيد مصادر معنية مطلعة أن روسيا كانت على أهبة الإستعداد لاستيعاب هذه الهجمة المتوقعة الغير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدولية، ففصول المواجهة تجري على جبهات متعددة أُفشِلَت فيها مخططات و يجري العمل على إفشال مخططات أخرى.

و تشير المصادر إلى تاريخ برنامج أميركي تعود فصوله لحقبة إحتلال العراق تحت ذريعة القضاء على أسلحة كيميائية بحوزته، يومها تبخرت تلك الأسلحة الكيميائية و لم يُعتَر عليها حينها و مؤخراً ظهرت بصماتها لدى التنظيمات الإرهابية في سوريا_ داعش، النصرة و مجموعات مسلحة تُحتَسَب على معارضة مسلحة مُنِحَت شرعية دولية لإدخالها في المسار السياسي. مؤخراً روسيا أَفشَلت مخطط إستخدم مسرحي لأسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، سيناريو حضرته مجموعات مسلحة و منظمة الخُوَذ البيضاء ، و بِفَضحِ هذا المخطط تلقت أجهزة الإستخبارات الأميركية و الغربية المرابطة في سوريا و تحديداً في منطقة الغوطة صفعة مُدَمِرة أحبطت مشروعها و سمحت بتنفيذ عملية إستكمال تحرير ريف دمشق و إبعاد الخطر عن العاصمة السورية.

و فريق تشيني، بولتون، بومبيو فريق الحرب الذي إختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو نفسه صاحب نظيرية أسلحة العراق الكيميائية بات اليوم أكثر هيمنةً على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تُدار أساساً من واشنطن. هذه المنظمة أغمضت عينيها عن مواد و قدرات و تقنيات تصنيع الأسلحة الكيميائية بحوزة التنظيمات الإرهابية في سوريا و رفعت صوتها في قضية عميل الإستخبارات البريطانية الروسي الأصل سكريبال و الذي هو أساساً خارج دائرة إهتمام موسكو.

فكيف لـ 23 دولة أن تتخذ قراراً موحدا بالتضامن لطرد دبلوماسيين روس قبل انتهاء تحاليل خبراء تلك المنظمة العميلة لواشنطن؟ ففي 27 آذار( اليوم) صرح مدير تلك المنظمة بأن فحص المادة السامة المستخدمة ضد سكريبال سينتهي بعد أسبوعين أو ثلاثة و ستطلع المنظمة روسيا على نتائجه بعد إطلاع بريطانيا عليها، و ربما سيدلي بتصريحات إضافية تمدد عمل الخبراء في فحص المادة المستخدمة إذا وردته تعليمات بريطانية أميركية بهذا الشأن ليعطي المجال لواشنطن و حلفها للإستفادة من عامل الوقت المستخدم لممارسة المزيد من الضغوطات على موسكو.

و بما أن الولايات المتحدة هي من سهلت حصول داعش، النصرة و غيرها على مواد سامة و تقنياتها، فمن غير المستبعد أن تكون أجهزة إستخباراتها بتعاون مع نظيراتها البريطانية قد زودت سكريبال بالمادة السامة التي يدعون العثور عليها و سمموه بها، كما أن التوصيف الدقيق للمادة المذكورة يشير إلى إمتلاك بريطانيا لها، فكيف تدعي أن الجرعة التي تم تسمسم العميل بواسطتها هي من صُنعٍ روسي؟

روسيا اختارت المحافظة على إنجازاتها الجيوسياسية و الميدانية الإستراتيجية في سوريا بالتعاون و الترابط مع محور المقاومة و الصين و التوجه نحو التكامل الإقتصادي ضمن هيكليات شانغهاي و بريكس و فتح آفاق التطور الإقتصادي شرقاً بدلاً من الإنصياع للإبتزاز الأميركي مهما عَلَت وتيرة تهديد تحالف الحرب الذي تديره واشنطن. فالرد الروسي المتناسب على الوقاحة الأميركية البريطانية على قاعدة المعاملة بالمثل آتٍ و سيزيد من عزلة واشنطن و محورها و يُظهِر المزيد من التناقضات ضمن مكونات حلف الناتو و الولايات.

المصدر: موقع المنار