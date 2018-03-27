لقي عدد من قوى العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء، كما أعطبت آليتين لهم إثر عمليتين نوعيتين على مواقعهم في الساحل الغربي بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـ ” المسيرة نت ” عن عملية نوعية قام بها مجاهدو الجيش واللجان على مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان جنوب مفرق مقبنة في الساحل الغربي، مؤكداً مصرع وجرح أعداد من قوى العدوان وإعطاب آليتين لهم خلال العملية النوعية.

وأضاف المصدر أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية مماثلة على مواقع العدوان جنوب الساحل الغربي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي حاول مساندة العدوان جنوب الساحل الغربي خلال العملية النوعية بـ3 غارات.

وكانت وحدة القناصة للجيش واللجان الشعبية قد تمكنت في وقت سابق اليوم من قنص خمسة من قوى العدوان شمال معسكر خالد بمديرية موزع.

المصدر: المسيرة نت