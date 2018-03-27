أكد المدير التنفيذي للسكك الحديد في جمهورية اذربيجان، اليوم الثلاثاء، ان خط سكك حديد آستارا – آستارا بين ايران واذربيجان، يساهم في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال الافتتاح الرسمي لخط سكك حديد آستارا – آستارا الدولي بين ايران وجمهورية اذربيجان، قال جاويد قربان اوف: ان الرئيسين الايراني والاذربيجاني كانا خلال لقاءاتهما يتابعان دوماً بجدية موضوع انجاز مشروع خط السكك الحديد الدولي آستارا – آستارا.

ورأى جاويد قربانوف ان شرط إكمال ممر الشمال – الجنوب يتمثل في ربط خطوط السكك الحديد آستارا – آستارا بخطوط سكك قزوين – رشت، مصرحا: ان ممر الشمال مؤثر (الشمال – الجنوب) يؤثر في اقتصاد المنطقة وخاصة اقتصاد جمهورية اذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية، ولابد من رفع العقبات التي تواجهه.

وبيّن ان خط سكك حديد آستارا – آستارا ونظرا للموقع الخاص والممتاز للمنطقة، سيساهم في تطوير التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، مضيفا: ان المشاريع السككية بين البلدين ايران واذربيجان هي في خدمة الاقتصاد الوطني للبلدين.

وأوضح قربان اوف ان الاتصال بالخليج الفارسي والهند عبر السكك الحديد الايرانية، يحظى بأهمية خاصة لحكومة اذربيجان، وأضاف: هناك اكثر من 5 آلاف كيلومتر من المسار السككي الى ميناء مومباي بالهند، وأن الارتباط به إنما يمكن عبر ايران فقط.

وأشار الى ان جمهورية اذربيجان استثمرت في هذا المشروع 500 مليون دولار، وسيتم التوقيع على بروتوكول التعاون يوم غد الأربعاء من قبل الرئيسين الايراني والاذربيجاني.

وأكمل: ان كل الدول المعنية بهذا المشروع كجورجيا وجمهورية اذربيجان وروسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية، تستفيد من الفوائد الاقتصادية لهذا المشروع السككي، الذي يشير الى التوجه الاقتصادي العميق لدى البلدين الجارين ايران وجمهورية اذربيجان.

المصدر: وكالة فارس