المصدر: إعطاب آليتين لقوى العدوان خلال العملية الأخيرة على مواقعهم في مقبنة بالساحل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2018 - 18:12
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الرئيس اللبناني ميشال عون خلال جلسة الحكومة: نأمل أن تكون التحضيرات قد أنجزت لتجري الانتخابات النيابية وفق المقرر
الرئيس عون عن أزمة الكهرباء: مضى أشهر ونحن ندور بنفس الحلقة المفرغة وأريد تأمين الكهرباء و"مش فارقة معي كيف بتجيبوها"
الرئيس سعد الحريري: لا نزال نبحث عن حلول فيما الحلول ممكنة وتتطلب قراراً يخفف معاناة المواطنين ويفيد أصحاب المولدات
الحكومة تقرر أن يُرفع التقرير الذي أعدته وزارة الطاقة حول الكهرباء إلى الرئيس الحريري لدراسته وعقد جلسة خاصة لمناقشته
رئيس الحزب الديمقراطي الوزير طلال ارسلان ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يعلنان عن تفاهم سياسي شامل من خلدة
باسيل: إخترنا التحالف الانتخابي والسياسي وهذا التفاهم هو لمصلحة أهلنا في الجبل وسيرون ذلك في السنوات الـ4 المقبلة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: قرار نحو 20 دولة بطرد دبلوماسيين روس هو نتيجة ضغوط هائلة وابتزاز من واشنطن
لافروف: موسكو سترد على وقاحة الغرب على خلفية طرد دبلوماسييها
وزارة الدفاع الروسيّة: 122 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية لدمشق منذ بدء الهدنة الانسانية
التلفزيون السوري: المجموعات المسلّحة تستهدف قرية أكراد الداسنية بريف حمص الشمالي بعدة قذائف صاروخية
مصادر يمنية: قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والموالين لهم في قصف صاروخي استهدف معسكر جسر الصبابة بجيزان
مصادر يمنية: قنص 5 من الموالين للعدوان السعودي الأميركي شمال معسكر خالد بمديرية موزع في تعز
اليونيسيف: نحو نصف مليون طفل يمني اضطروا لترك الدراسة منذ التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية عام 2015
البحرين: المحكمة الكبرى الجنائية تحكم بالسجن على 9 مواطنين بينهم قاصر بذريعة إلقائهم زجاجات حارقة على دورية أمنية
المصدر: إعطاب آليتين لقوى العدوان خلال العملية الأخيرة على مواقعهم في مقبنة بالساحل الغربي
منذ 2 ساعة
27 March، 2018
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