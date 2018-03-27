استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومنسق الحكومة مع القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” العميد أمين فرحات، وتم عرض للوضع الامني ونتائج مؤتمر روما وموضوع الحدود البحرية والبرية.

وكان بري التقى الرئيس الفخري للهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ورئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر نعمان الازهري ونديم القصار، وتناول الحديث الاوضاع المالية والمصرفية في لبنان.

واستقبل ايضا رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني وعضو المجلس فادي شحرور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام