بعث رئيس البرلمان الايراني، اليوم الثلاثاء، ببرقية الى رئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيسة المجلس الاتحادي الروسي، قدم لهما فيها التعازي بضحايا حادث حريق المركز التجاري.

وأكد علي لاريجاني في البرقية التي بعث بها الى فياتشسلاف فلودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، والسيدة فالنتينا ماتفيينكو رئيس المجلس الاتحادي الروسي “أنه تلقى ببالغ الحزن والأسف والألم العميق خبر مقتل عدد من المواطنين الروس بسبب وقوع حادث حريق في المركز التجاري بمدينة كيميروفا الروسية”.

وأعرب لاريجاني عن مواساته ومواساة نواب مجلس الشورى الاسلامي الى رئيس مجلس الدوما ورئيسة المجلس الاتحادي في روسيا وأعضاء البرلمان والى الشعب الروسي وخاصة ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما تمنى رئيس مجلس الشورى الاسلامي السلامة والتوفيق لرئيس مجلس الدوما ولرئيسة المجلس الاتحادي والعزة والفلاح لنواب البرلمان ولحكومة روسيا الاتحادية وشعبها.

المصدر: وكالة فارس