أعلن رئيس مؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية علاء الياسري، اليوم الثلاثاء، أن تصدير النفط من محافظة كركوك العراقية إلى إيران سيبدأ خلال أسبوعين. وقال الياسري، بحسب وكالة بلومبيرغ: ” ستبدأ الصادرات عند مستوى 30 ألف برميل يومياً”.

وأضاف رئيس المؤسسة بأن العراق تلقى بالفعل 96 اقتراحا من شركات مختلفة لبناء خط أنابيب جديد من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي. ويبلغ إنتاج النفط في العراق، بما في ذلك وفي كردستان، حوالي 4.36 مليون برميل في اليوم.

ووقع العراق اتفاقا مع طهران بشأن تصدير النفط من حقول كركوك في كانون الأول /ديسمبر. وينص العقد على تسليم النفط في صهاريج إلى الحدود مع محافظة كرمانشاه الإيرانية، في حين أن الجانب الإيراني سيزود النفط بنفس الكميات وبنفس النوعية للموانئ العراقية في جنوب البلاد.

المصدر: سبوتنيك