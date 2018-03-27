قال مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في الشؤون السياسية العميد يد الله جواني أن السعودية تحاول حرف الرأي العام في المنطقة والعالم عبر المزاعم التي تطلقها عن إيرانية الصواريخ المُطلقة من اليمن، مشيرا إلى أن هذه المزاعم تهدف أيضا للتغطية على الهزائم التي تلحق بها.

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدّولية للأنباء رد العميد يد الله جواني على المزاعم السّعودية بأن الصواريخ التي أطلقها اليمن على السّعودية هي صواريخ إيرانية، قائلا “هدف هذه المزاعم السّعودية هو حرف الرأي العام عن الجرائم التي تُرتكب في اليمن”.

وأضاف “في الحقيقة، فإن السّعوديين ارتكبوا، خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبمساعدة الأمريكيين والصهاينة وبعض الحكومات الرّجعية في المنطقة، جرائم كبيرة واعتدوا على الشعب اليمني المظلوم. لذا ومن أجل حرف الرأي العام في المنطقة والعالم عن جرائمهم يعمدون الى بحث عدد من المزاعم وبينها إرسال إيران السلاح للشعب اليمني وتقوية إيران لحركة أنصار الله عبر إرسال السلاح”.

وتابع، ان الجميع يعلم بان طُرق إرسال السلاح الى اليمن مغلقة والجميع يعلم أن السّعودية فرضت الحصار الكامل على الشعب اليمني المظلوم، وقال “من ناحية أُخرى تسعى السّعودية عبر هذه المزاعم الى التغطية على هزائمها”.

واردف قائلا، “ما يحدث في اليمن هو أنّه هناك شعب يتعرّض للاعتداء العسكري، وقد قرر هذا الشّعب المقاومة ويسلك مسير الاعتماد على شبابه وقدراته الدّاخلية بما يجر المعتدين للندم، والسعودية قلقة من هذا المستقبل”.

المصدر: وكالة تسنيم