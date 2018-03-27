وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمانستان، اليوم الثلاثاء، 13 وثيقة ومذكرة تفاهم للتعاون في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، وذلك خلال زيارة الرئيس الايراني الى عشق آباد.

وتمثلت الوثائق ومذكرت التفاهم التي تم توقيعها بين ايران وتركمانستان خلال زيارة حسن روحاني الى عشق آباد في: برنامج التبادل الثقافي والفني والعلمي والتعليمي، ومذكرة تفاهم للتعاون التجاري، ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، ومذكرة تفاهم بخصوص التبادل الالكتروني للمعلومات الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون بشأن تشكيل مجلس التجاري المشترك بين ايران وتركمانستان، ومذكرة تفاهم في مجال إصدار الشهادات بين المؤسسة الوطنية الايرانيية للمعايير مع الدائرة الحكومية للمعايير في تركمانستان، ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الزراعي، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون بين وزارتي الرياضة والشباب الايرانية مع وزارة الرياضة وسياسة الشباب في تركمانستان، ومذكرة تفاهم للتعاون في الشحن والنقل الجوي بين منظمة الطيران المدني الايرانية والإدارة الحكومية للطيران المدني في تركمانستان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين مكتب الدراسات السياسية والدولية بالخارجية الايرانية ومؤسسة العلاقات الدولية بالخارجية التركمانستانية، ومذكرة تفاهم ثنائي للتعاون العلمي والتعليمي بين جامعة فردوسي بمشهد وجامعة “صفر مراد آتافيتش نيازوف” للزراعة في تركمانستان، ومذكرة تفاهم ثنائي للتعاون العلمي والتعليمي بين جامعة فردوسي بمدينة مشهد وبين المؤسسة الوطنية للغات الأجنبية في تركمانستان.

كما تزامنا مع توقيع هذه الوثائق ومذكرات التفاهم، إصدار بيان مشترك في عاصمتي البلدين.

المصدر: وكالة فارس