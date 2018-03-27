أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن المقاطعة الدبلوماسية البريطانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، لن تنعكس على مشاركة فريق المنتخب الإنكليزي في البطولة، وإلا كان ذلك عقابا للمشجعين وليس لروسيا.

وقال الوزير في برلمان بلاده: “لا خطط لدينا لمحاولة مقاطعة بطولة كأس العالم عبر الفريق الإنجليزي. مثل هذه الأشياء، أولا يقررها اتحاد كرة القدم، ومن جهة أخرى لا يريد أحد معاقبة المشجعين الإنكليز. الحديث يدور عن أن الوزراء وأعضاء الأسرة الملكية لن يكونوا موجودين… دول أخرى أيضا اتخذت تدابير مماثلة”.

هذا وكانت العلاقات بين روسيا وبريطانيا قد تدهورت على خلفية حادث تسميم في مدينة سالزبوري في إنكلترا، في 4 آذار/مارس الجاري، حيث عثرت الشرطة البريطانية على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري بالمدينة.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب “آ-234” المشابه لمادة تحت اسم “نوفيتشوك”، فيما نفى الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي، مشيرا إلى وجود مختبر كيميائي للجيش البريطاني بالقرب من سالزبوري.

المصدر: سبوتنيك