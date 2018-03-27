صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري بان السعودية وبغية التملص من المسؤولية والتغطية على عدوانها على اليمن توجه اتهامات فارغة لايران بانها هي التي تجهز اليمن (بالسلاح).

وفي تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء خلال افتتاح مشروع تنموي في مدينة شهريار بضواحي طهران، اشار جهانغيري الى اوضاع المنطقة المتازمة التي تشهد اشتباكات واراقة دماء بسبب رعونة بعض حكام المنطقة فيما يستغل الغربيون هذه الظروف لحلب ابقار المنطقة حسب توصيفهم ونهب ثروات شعوبها وبيع الاسلحة لهم لتنهمر القنابل على رؤوس المسلمين.

واعتبر انه لولا مساعدات ايران لكانت الاوضاع في العراق وسوريا ودول اخرى اكثر كارثية ولسيطرت الجماعات الارهابية على مقاليد الحكم فيها.

واضاف جهانغيري، ان السعودية تقصف الشعب اليمني منذ 3 اعوام ومن الطبيعي ان يكون لهذا الشعب رد فعل تجاه ذلك ويقوم ببعض الاجراءات بالمقابل، ومن هنا فان السعودية وبغية التملص من المسؤولية والتغطية على عدوانها توجه الاتهامات لايران بانها هي التي تجهز اليمن (بالسلاح).

واشار الى الحصار الشامل الذي تفرضه السعودية على اليمن برا وبحرا وجوا واضاف موجها خطابه لحكام السعودية: انكم بمعية تحالفكم تحاصرون اليمن، فكيف يمكن لايران ان تجهز شعبه (بالسلاح)؟ .

المصدر: وكالة فارس