يوقع الأردن والاتحاد الأوروبي الأربعاء، ثلاث اتفاقيات منح، ضمن برنامج المساعدات الأوروبية، تتعلق بتعزيز روح الابتكار، والحماية الاجتماعية، ودعم أولويات الشراكة. وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، فإن “وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري والمفوض لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع السيد يوهانس هان يوقعان يوم غدا الأربعاء ثلاث اتفاقيات منح”.

وتأتي هذه المنح “ضمن برنامج المساعدات الأوروبية المقدمة للأردن. وتهدف الاتفاقية الأولى لدعم إجراءات التجارة من أجل التنمية لدعم النمو الاقتصادي الشامل في الأردن، إضاقة إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار لتعزيز إمكانيات التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة النمو”، في حين تهدف الاتفاقية الثانية إلى “دعم الحماية الاجتماعية في الأردن، ضمن مخصصات المساعدات الأوروبية للعام 2017″، إضافة إلى “تعزيز البيئة المادية وجانب من السياسات والتنسيق لدى وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية للمساعدة على وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية”.

والاتفاقية الثالثة، بحسب البيان، هي “عبارة عن منحة البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان (برنامج دعم تنفيذ أولويات الشراكة) الأردنية الأوروبية” وتهدف إلى “توفير مشاريع لتطوير وتعزيز البناء المؤسسي للمؤسسات الحكومية المعنية بأولويات الشراكة، وذلك من خلال مشاريع توأمة وتوفير أجهزة ومعدات مكملة لتلك الغاية”. كان الوزير الفاخوري نوّه، في تصريحات سابقة، بالعلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط الأردن مع الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن الأردن يحظى بدعم غير مسبوق من البرلمان الأوروبي. والاتحاد الأوروبي التزم، منذ عام 2007 بحوالي 1.4 مليار يورو، كمساعدات منح اعتيادية وإضافية للمملكة في الإطار الثنائي إلى جانب المساعدات المالية الميسرة على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية