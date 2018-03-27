أسف رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها الشيخ علي ياسين “لانحدار الخطاب السياسي هذه الأيام عند بعض القوى السياسية والذي من شأنه أثارت العصبيات الدينية والمناطقية”، مؤكدا على “ضرورة اعتماد خطاب يجمع ولا يفرق تعزيزا للعيش المشترك في لبنان”.

ورأى خلال استقباله وفودا شعبية في مكتبه في مدينة صور أن” أصحاب تلك المواقف الشعبوية التي من شأنها زرع الفتنة بين مكونات الشعب اللبناني وذلك بهدف ضرب الانتخابات المزمع إجراؤها”.

واشاد بـ “محور المقاومة والممانعة الذي لا يعلق ولا يرد على تلك الخطابات المتدنية لأنه يسعى لتأكيد الديمقراطية في لبنان عبر الانتخابات التي يسعى الفريق الأخر لزعزعتها عبر إثارت النعرات والعصبيات الدينية والمناطقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام