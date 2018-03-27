أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية عن إطلاق أول “تابلت” (حاسب لوحي) خاص بها يعمل بنظام تشغيل “كروم أو إس”.

وصنعت شركة “إيسر” “تابلت” غوغل الجديد، الذي حمل اسم “كروم بوك تاب 10″، وتلك هي المرة الأولى، التي تدعم بها الشركة الأمريكية نظام تشغيلها على أجهزة “تابلت” ذكية، حيث كانت تدعم به فقط الحاسبات المحمولة وأجهزة الحاسب المكتبية أو حتى الأجهزة الهجينة التي تجمع بين “لابتوب” و”تابلت”، بحسب موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص.

وتم دعم الحاسب اللوحي الجديد بشاشة بقياس 9.7 بوصة، بدقة تصل إلى 2048×1536 بيكسل.

وزودته بكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 2 ميغابيكسل، ولكن الميزة ستكون في البطارية، هو التي سيمكنها الصمود حتى 10 ساعات كاملة مع الاستخدام الأقصى.

ودعمت “إيسر” التابلت الجديد بمعالج من نوع “إو بي آي” المزود بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

وسيأتي “كروم بوك تاب 10” بقلم رقمي تم تطويره من قبل شركة “واكوم”، يضاهي سلسلة “غالاكسي نوت” الشهيرة.

كما أشارت إلى أن “التابلت” سيدعم العمل على نظارات الواقع المعزز من “غوغل”.

من المتوقع أن تطرح “غوغل” حاسبها اللوحي الجديد في الولايات المتحدة، شهر أبريل/نيسان المقبل بسعر 329 دولار أمريكي، على أن يتم طرحه عالميا خلال شهر مايو/أيار.

المصدر: سبوتنيك