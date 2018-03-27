التأم مجلس الوزراء اللبناني في جلسته العادية في القصر الجمهوري ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 48 بندا ابرزها، طلب المجلس الاعلى للخصخصة تذليل العقبات التي تواجهها الامانة العامة للمجلس في سبيل تنفيذ الاعمال المطلوبة منها، ومشروع مرسوم نظام الاجراء في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان ومشروع مرسوم يرمي الى تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، وعرض وزارة الدفاع الوطني مشروع اتفاق تعاون عسكري بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية وتفويض الوزير التوقيع عليه خلال زيارته الرسمية الى روسيا، ومشروع مرسوم يرمي الى استرداد مشروع قانون الصفقات العمومية المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم 9506 تاريخ 12/12/2012، بالاضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

سبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحث في خلالها في المستجدات.

المصدر: الوكالة الوطنية