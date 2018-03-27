أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن طائرتين مقاتلتين قطريتين اقتربتا بصورة خطيرة من طائرتي ركاب إماراتيتين، في آخر حادث من نوعه بين البلدين الخليجيين اللذين قطعا العلاقات بينهما، وفق ما أفادت “وكالة أنباء الإمارات”.

ودانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية “الحادث الذي حصل في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين”، معتبرة أنه “يشكل استهتارا بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية”.

وسبق أن اتهمت قطر طائرات حربية إماراتية بانتهاك مجالها الجوي في كانون الثاني وشباط، فيما نددت الإمارات لاحقا “بقيام طائرات عسكرية قطرية باعتراض اثنتين من طائراتها المدنية”.

المصدر: وكالات