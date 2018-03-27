أعلن الجيش التركي الثلاثاء عن مقتل إثنين من جنوده، في انفجار عبوة ناسفة أثناء عمليات البحث والتمشيط في منطقة عفرين شمال غرب سوريا. وقال الجيش التركي في بيان له، “قتل أمس الإثنين، 26 آذار/مارس الجاري، جنديين إثنين في انفجار عبوة ناسفة أثناء عمليات البحث والتمشيط الجارية في إطار عملية غصن الزيتون بمنطقة عفرين”. وارتفع عدد قتلى الجيش التركي إلى 51 جنديا في إطار ما يُسمى “عملية غصن الزيتون” التي ينفذها الجيش التركي مع فصائل ما يُسمى “الجيش السوري الحر” في منطقة عفرين، شمال غرب سوريا، حسب هيئة الأركان التركية. وكان الجيش التركي أعلن في 18 آذار/مارس الجاري عن سيطرته على منطقة عفرين، ومواصلة عمليات البحث والتمشيط.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية