أعلنت تركيا الثلاثاء أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيلتقي بعد ظهر الثلاثاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في القصر الرئاسي في أنقرة. وقال موقع الرئاسة التركية في بيان مقتضب، إن “اردوغان يلتقي وزير خارجية قطر في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء”. يشار إلى أن وزارة الخارجية التركية لم تعلن عن الزيارة من قبل. وكان وزير الخارجية القطري، قد أكد في تصريحات سابقة، أن تركيا هي “حليف استراتيجي” لبلاده، وأن قطر “لن تنسى دعم تركيا لها منذ أزمة المقاطعة.” وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في الخامس من حزيران/يونيو من العام الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول “تمويل ودعم الإرهاب”، الأمر الذي تنفيه الدوحة قطعياً وتطالب بالحوار لحل المسائل الخلافية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية